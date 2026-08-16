الهند ترفع إنتاج غاز الطهي محلياً لمواجهة اضطراب الإمدادات

نيودلهي-سانا

حددت الحكومة الهندية أهدافاً يومية لإنتاج غاز البترول المسال لدى شركات التكرير الحكومية والخاصة، في مسعى لتعزيز الإمدادات المحلية، وبناء مخزونات احتياطية، في ظل اضطراب واردات الوقود من الشرق الأوسط.

وأظهر قرار حكومي صدر في الـ13 من آب الجاري نشرته فرانس برس اليوم الأحد، أن إجمالي الهدف اليومي لإنتاج غاز الطهي يبلغ 63810 أطنان، مع تحديد حصص إنتاج لكل شركة تكرير على حدة.

وألزمت الحكومة الشركات بالحفاظ على بنية تحتية كافية لتخزين ونقل غاز البترول المسال، سواء مباشرة أو عبر السكك الحديدية وشاحنات الصهاريج، بما يضمن القدرة على تلبية الكميات المستهدفة.

وستحدّث الحكومة هذه الأهداف في كانون الثاني وتموز من كل عام، بما يعكس مستويات الإنتاج الجديدة والزيادات المتحققة في إنتاج المصافي القائمة.

وحددت الحكومة لمصفاة شركة “ريلاينس إندستريز” الموجهة للسوق المحلية هدفاً يبلغ 18 ألف طن يومياً من غاز البترول المسال، فيما يتوقع أن تسهم شركات “أويل أند ناتشورال غاز كورب” و”أويل إنديا” و”جيل إنديا” الحكومية بنحو عشرة بالمئة من إجمالي الهدف الوطني.

وكانت الهند تعتمد قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الشرق الأوسط في نحو 90 بالمئة من وارداتها من غاز الطهي، فيما أدى اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى تعقيد وصول الإمدادات.