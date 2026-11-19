بكين-سانا ‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن مجلس التجارة الأمريكي الصيني، الذي اتفق على تشكيله مع ‏الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما في بكين في أيار الماضي، أسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في ‏العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.‏

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب إشادته، خلال اجتماع مع جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول ‏آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بالتفاهمات التجارية بين البلدين، مؤكداً أن الجانبين توصلا إلى ترتيبات متوازنة بشأن ‏الرسوم الجمركية، أسهمت في تحسين مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية.

واعتبر ترامب أن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين كانت تعاني اختلالات كبيرة خلال فترات سابقة، مشيراً إلى ‏أن الآليات الجديدة للحوار والتنسيق ساعدت في معالجة جانب من تلك التحديات.‏

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والصين جهودهما لإعادة تنظيم العلاقات التجارية بينهما، ‏بعد سنوات من التوتر المرتبط بالرسوم الجمركية والقيود التجارية، والتنافس الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.‏

وفي هذا السياق، عقد مسؤولون من البلدين، يوم الجمعة الماضي، أول اجتماع رسمي لمجلس التجارة، في خطوة ‏تستهدف تفعيل آليات التعاون والتنسيق بشأن الملفات التجارية والاقتصادية المشتركة.‏

ويُنظر إلى المجلس بوصفه إطاراً للحوار بين الجانبين حول القضايا التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتبادل ‏التجاري، ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بين البلدين.‏