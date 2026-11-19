بكين-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن مجلس التجارة الأمريكي الصيني، الذي اتفق على تشكيله مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما في بكين في أيار الماضي، أسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب إشادته، خلال اجتماع مع جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بالتفاهمات التجارية بين البلدين، مؤكداً أن الجانبين توصلا إلى ترتيبات متوازنة بشأن الرسوم الجمركية، أسهمت في تحسين مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية.
واعتبر ترامب أن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين كانت تعاني اختلالات كبيرة خلال فترات سابقة، مشيراً إلى أن الآليات الجديدة للحوار والتنسيق ساعدت في معالجة جانب من تلك التحديات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والصين جهودهما لإعادة تنظيم العلاقات التجارية بينهما، بعد سنوات من التوتر المرتبط بالرسوم الجمركية والقيود التجارية، والتنافس الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي هذا السياق، عقد مسؤولون من البلدين، يوم الجمعة الماضي، أول اجتماع رسمي لمجلس التجارة، في خطوة تستهدف تفعيل آليات التعاون والتنسيق بشأن الملفات التجارية والاقتصادية المشتركة.
ويُنظر إلى المجلس بوصفه إطاراً للحوار بين الجانبين حول القضايا التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتبادل التجاري، ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بين البلدين.