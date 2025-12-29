مظاهرة في مقديشو تنديداً باعتراف إسرائيل بأرض الصومال

صومال 2 مظاهرة في مقديشو تنديداً باعتراف إسرائيل بأرض الصومال

مقديشو-سانا

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو مظاهرة حاشدة، تنديداً بإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بإقليم أرض الصومال، في خطوة اعتبرها المتظاهرون انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة الصومال.

وذكرت وكالة أنباء الصومال أن المتظاهرين عبّروا عن غضبهم الشديد من الخطوة الإسرائيلية، وأكدوا دعمهم الكامل للدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها الوطنية بكل الوسائل المشروعة، كما رددوا شعارات رافضة لأي مساس بسيادة الصومال، وشددوا على أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الجمهورية.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري، اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، ليصبح الوحيد في العالم الذي أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991.

وقوبل الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

