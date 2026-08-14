أردوغان: نسعى إلى جعل تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب بشكل كامل

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن حكومته تسعى لحل قضية الإرهاب بشكل كامل، بهدف جعل تركيا والمنطقة خاليتين منه للأجيال القادمة.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن أردوغان قوله في كلمة له بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: “نحن لا ننهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضاً المخططات الإمبريالية التي تعمل على زعزعة استقرار تركيا من الداخل رأساً على عقب بالتوازي مع القضاء عليه”.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن تركيا حققت قفزة في مجال الاقتصاد، قائلا: “جلبنا لتركيا أكبر الاستثمارات والمشاريع في تاريخها؛ في الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل”، مضيفاً، أن “تركيا التي كانت تعد الاقتصاد الـ 21 الأكبر في العالم ارتقت اعتباراً من عام 2025 إلى المرتبة الـ 16 عالمياً والمرتبة السادسة أوروبياً”.

وأشار أردوغان إلى أن الصادرات السنوية التركية ارتفعت من 36 مليار دولار (في عام 2002) إلى 278 مليار دولار في حزيران 2026، فيما ارتفع الدخل القومي من 240 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، لافتاً إلى أن تركيا التي كانت تستورد حتى بندقية المشاة من الخارج أصبحت قادرة على تصنيع سفينتها الحربية وطائرتها المسيّرة ومروحيتها ودبابتها وصاروخها وغواصتها بنفسها.

وكان أردوغان أكد أمس الخميس، أن إقرار البرلمان التركي لقانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، المُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، يمثل خطوة تاريخية حاسمة نحو استقرار البلاد ومستقبلها.