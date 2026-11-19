اقترب الأمريكي بن شيلتون من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة الختامية لموسم التنس، بعد فوزه على الإسباني رافائيل جودار بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-6 و7-5، ضمن منافسات دور المجموعات في البطولة المقامة بمدينة تورينو الإيطالية.

وذكرت وكالة رويترز أن المباراة استغرقت أكثر من ساعتين، وشهدت منافسة قوية بين اللاعبين، إذ حسم شيلتون المجموعة الأولى عبر شوط كسر التعادل، قبل أن ينجح في حسم المجموعة الثانية رغم عودة جودار وتقدمه 5-4.

وحافظ شيلتون على هدوئه في اللحظات الحاسمة، ونجح في كسر إرسال منافسه قبل أن يحسم المباراة بإرساله، ليقترب من حجز مقعده في الدور نصف النهائي.

وبات شيلتون بانتظار نتيجة مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والفرنسي آرثر فيس، لمعرفة مصيره في التأهل إلى الدور المقبل، فيما أنهى جودار مشاركته في البطولة بثلاث خسارات ضمن دور المجموعات.