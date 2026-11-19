ريف دمشق-سانا

دشّنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، مشروع تأهيل ست آبار مياه في عدد من بلدات منطقة الغوطة الشرقية، بهدف تحسين واقع التزود بالمياه وتوفير مياه شرب آمنة للأهالي.

وأوضح مدير منطقة الغوطة الشرقية، ياسر القادري، في تصريح للصحفيين، أن المشروع يأتي في إطار خطط التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلدات التي تضررت خلال السنوات الماضية، مبيناً أن تشغيل الآبار يشكل خطوة مهمة لتلبية جانب من الاحتياجات المائية للأهالي، ولا سيما في بلدة حران العواميد والبلدات المحيطة بها.

تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين

أشار القادري إلى استمرار الجهود لاستكمال الاحتياجات الخدمية في المنطقة، لافتاً إلى أن قطاع المياه يشكل أساساً مهماً لعودة الحياة إلى هذه البلدات واستكمال التعافي في بقية القطاعات، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

بدوره، بيّن المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها أحمد درويش، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يتضمن تأهيل ست آبار وتجهيزها بالمعدات اللازمة لضمان تشغيلها، إلى جانب تأهيل مبنى وحدة مياه حران العواميد وتنفيذ خط مياه في بلدة القيسا، بما يسهم في إيصال مياه شرب آمنة ومعقمة إلى أكثر من 80 ألف مستفيد.

تأهيل المزيد من الآبار في حران العواميد

من جهته، أوضح رئيس مجلس بلدية القيسا، عروة عثمان، في تصريح مماثل، أن إعادة تفعيل بئر المستوصف في بلدة حران العواميد تشكل خطوة مهمة لتأمين المياه للأهالي، إذ يخدم أكثر من ثلثي سكانها، مشيراً إلى الحاجة لتأهيل المزيد من الآبار، ولا سيما أن البلدة كانت تضم أكثر من ست آبار، في حين لا تتوافر فيها حالياً سوى بئرين.

من جانبه، لفت رئيس وحدة مياه النشابية عمران قاسم، إلى أن الآبار الست التي جرى تجهيزها تتوزع في بلدات القيسا والكفرين وجديدة الخاص والمنصورة وحران العواميد، موضحاً أنها أسهمت في تخفيف معاناة الأهالي وتحسين واقع التزود بالمياه، رغم استمرار الحاجة إلى تنفيذ مشاريع مائية إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة.

وتعاني بلدات عدة في الغوطة الشرقية من تضرر البنية التحتية لقطاع المياه، بسبب جرائم النظام البائد، ما يستدعي مواصلة أعمال تأهيل الآبار وشبكات التوزيع وتحسين مصادر المياه، لضمان وصول مياه الشرب إلى السكان وتعزيز الاستقرار وعودة الحياة إلى المناطق المتضررة.