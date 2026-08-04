ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 247 ألف قتيل وجريح

القدس المحتلة-سانا



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73.377 قتيلاً، و174.230 جريحاً.



وذكرت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” اليوم الثلاثاء، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية قتيلين، و10إصابات.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي بلغ 1.252 قتيلاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4.120 إصابة.



ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وأسفرت حرب الإبادة عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.