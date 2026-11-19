دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت عدداً من المواقع والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفرت عنه هذه الاعتداءات من أضرار مادية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة وسلامتها للخطر، مجددةً رفض سوريا لكل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو تهديد سلامة أراضيها ومقدراتها.

وأعربت الوزارة عن تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، ومجددةً دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم وأمس الأربعاء، اعتراض وتدمير العديد من الصواريخ ال‏باليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.