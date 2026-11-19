دكار-سانا

فُقد عشرات الأشخاص، اليوم الخميس، جراء انقلاب قارب كان يقلّ مهاجرين متجهين إلى أوروبا قبالة سواحل السنغال.

ونقلت وكالة رويترز عن منظمة العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة غير الحكومية في السنغال قولها: إن عشرات الأشخاص باتوا في عداد المفقودين إثر انقلاب القارب، مشيرة إلى أن أحد الناجين أفاد بأن نحو 50 شخصاً كانوا على متنه.

وأوضح رئيس المنظمة أداما مبينغ أن الحادث وقع قبالة ساحل يين جنوبي العاصمة دكار.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت هذا الأسبوع أن نحو 8200 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري عبر مسار غرب أفريقيا خلال الأيام الاثني عشر الأولى من تشرين الثاني الجاري.

وأضافت المفوضية أنه أُبلغ عن وفاة أو فقدان نحو 600 شخص على هذا المسار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1200 شخص طوال 2025.

وكان حادث غرق مماثل وقع في وقت سابق من الشهر الجاري قبالة ساحل كيبمير شمالي دكار، وأسفر عن وفاة 39 شخصاً على الأقل.