اليونيفيل ترصد 552 خرقاً إسرائيلياً في جنوب لبنان خلال ثلاثة أيام

نيويورك-سانا

رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” 552 خرقاً إسرائيلياً في الجنوب بين يومي الجمعة والأحد الماضيين بينها 455 قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي على مواقع ومناطق متعددة، و97 انتهاكاً للمجال الجوي اللبناني، معظمها بواسطة طائرات مسيرة، إضافة إلى طائرات مروحية ومقاتلة.

تصعيد بالقصف

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي نقله موقع أخبار الأمم المتحدة: إن “القذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي يوم السبت، وعددها 229 قذيفة، تمثل أعلى رقم ترصده اليونيفيل منذ الـ 21 من حزيران الماضي”، مشيراً إلى أن القوة الأممية رصدت أيضاً غارة جوية في منطقة المنصوري بالقطاع الغربي صباح الأحد.

وأشار حق إلى أن عناصر القوة الأممية يواصلون مراقبة تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي في البحر داخل المياه الإقليمية اللبنانية، لافتاً إلى رصد زورقين تابعين لها يوم الجمعة الماضي.

ورصد عناصر اليونيفيل دبابتين إسرائيليتين تطلقان ثلاث قذائف باتجاه الشرق، سقطت على بعد نحو 200 متر من موقع القوة الأممية في ميس الجبل بالقطاع الشرقي، إلى جانب نحو 30 طلقة من الأسلحة الخفيفة باتجاه المنطقة نفسها.

أسلحة ومتفجرات

وعثرت اليونيفيل خلال عملياتها في منطقة انتشارها على أسلحة وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، كما عثرت دورية مشتركة للقوة الأممية مع الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي على قاذفة صواريخ عيار 107 ملم محملة بصاروخ واحد، إلى جانب عدة صواريخ إضافية على جانب طريق في منطقة فرون بالقطاع الشرقي.

وكما عثرت اليونيفيل في اليوم نفسه على عبوتين من الذخائر غير المنفجرة في دير ميماس وميس الجبل، وتم إبطال مفعولهما، فيما اكتشفت أول أمس عبوتين ناسفتين في صربين بالقطاع الغربي، وتم تدميرهما في الموقع.

وكانت اليونيفيل سجلت إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 قذيفة يوم الأربعاء الماضي.