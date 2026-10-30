‏”دبي الجنوب” و” فينيكس للطيران” تطلقان مشروعاً جديداً لصيانة الطائرات ‏

أبو ظبي-سانا
وقعت “دبي الجنوب” وهي أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات في دبي اليوم الجمعة، اتفاقية مع شركة فينيكس للطيران Phoenix Aviation””، لإقامة منشأة متخصصة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات عريضة البدن وتحويلها إلى طائرات شحن، وذلك ضمن حرم المطار في مشروع محمد بن راشد للطيران.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن توقيع الاتفاقية جرى على هامش معرض MRO Europe في أمستردام، على أن يُنجز المشروع خلال الربع الأول من عام 2029، ويشمل حظيرة حديثة للطائرات ومرافق للتخزين والورشات الفنية والمكاتب الإدارية.
وستتمكن المنشأة الجديدة من استيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، بما في ذلك طائرات بوينغ 777 إكس وإيرباص A350، ما يعزز الطاقة الاستيعابية والخدمات الموجهة لشركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأكد مسؤولو الجانبين أن المشروع سيدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الطيران، ويوفر خدمات متكاملة ومتطورة لشركات الطيران الدولية.
ومع اكتمال المشروع سيرتفع عدد حظائر الطائرات التابعة لشركة “Phoenix Aviation” في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى حظيرتين، إلى جانب حظيرتها الحالية المخصصة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والقادرة على استيعاب طائرات “إيرباص A380”.