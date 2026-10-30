‏”دبي الجنوب” و” فينيكس للطيران” تطلقان مشروعاً جديداً لصيانة الطائرات ‏

أبو ظبي-سانا‏

وقعت “دبي الجنوب” وهي أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران ‏والخدمات اللوجستية والعقارات في دبي اليوم الجمعة، اتفاقية مع شركة فينيكس للطيران ‏Phoenix Aviation”‌‏”، ‏لإقامة منشأة متخصصة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ‏عريضة البدن وتحويلها إلى طائرات شحن، وذلك ضمن حرم المطار في مشروع محمد ‏بن راشد للطيران.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن توقيع الاتفاقية جرى على هامش معرض ‏MRO Europe‏ في أمستردام، على أن يُنجز المشروع خلال الربع الأول من عام ‌‏2029، ويشمل حظيرة حديثة للطائرات ومرافق للتخزين والورشات الفنية والمكاتب ‏الإدارية.‏

وستتمكن المنشأة الجديدة من استيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، بما في ذلك ‏طائرات بوينغ 777 إكس وإيرباص ‏A350‎، ما يعزز الطاقة الاستيعابية والخدمات ‏الموجهة لشركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.‏

وأكد مسؤولو الجانبين أن المشروع سيدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الطيران، ‏ويوفر خدمات متكاملة ومتطورة لشركات الطيران الدولية.‏

ومع اكتمال المشروع سيرتفع عدد حظائر الطائرات التابعة لشركة “‏Phoenix ‎Aviation‏” في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى حظيرتين، إلى جانب حظيرتها ‏الحالية المخصصة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والقادرة على استيعاب ‏طائرات “إيرباص ‏A380‌‏”.‏