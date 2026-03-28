الصحة اللبنانية تعلن مقتل 1189 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار

وزارة الصحة اللبنانية الصحة اللبنانية تعلن مقتل 1189 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إلى 1189 قتيلاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 3427 شخصاً، كما ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 124 طفلاً، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم إلى 409 أطفال.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك