واشنطن-سانا

حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الأربعاء من أن قواتها قد تتخذ إجراءات بحق السفن التي تتلقى شحنات في عرض البحر من سفن أخرى محملة في إيران، معتبرة ذلك محاولة للالتفاف على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان توجيهي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية أن أي سفينة تستلم شحنة من سفينة خاضعة للحصار، وتنقل شحنات جرى تحميلها في ميناء إيراني أو على الساحل الإيراني، قد تعتبر متحايلة على الحصار، حتى وإن لم تدخل الموانئ أو المياه الساحلية الإيرانية.

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية قد تعمد إلى وقف هذه السفن أو الصعود على متنها أو تغيير مسارها أو الاستيلاء عليها، أو توجيهها إلى الميناء الإيراني الذي انطلقت منه الشحنة، محذراً من أن عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن القوات المنفذة للحصار قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصل إلى استخدام القوة وفقاً للقوانين المعمول بها.



وكانت الولايات المتحدة فرضت حصاراً بحرياً على صادرات النفط المرتبطة بإيران في الـ 13 من نيسان الماضي، قبل أن ترفعه في حزيران، ثم تعاود فرضه في الـ 14 من تموز عقب انهيار التفاهم مع طهران.