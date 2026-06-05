الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين تتصاعد بدعم جيش الاحتلال ‏لفرض أمر واقع في الضفة

القدس المحتلة-سانا
حذّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مؤكداً أن هذا التصعيد الممنهج يهدد بإفشال أي جهود دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن أبو ردينة قوله اليوم الجمعة: إن سلطات الاحتلال تتحمّل مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات، التي تتم بدعم وحماية جيش الاحتلال، في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض أمر واقع وتكريس الاحتلال.
وأضاف: أن المنطقة ستبقى تعاني من ويلات الحروب ما لم يتم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف سياسات الاحتلال العدوانية والاستيطان المخالف للقانون الدولي، ووقف إرهاب المستوطنين، إذا كانت جادة في تحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، ولن تنجح سياسات الإرهاب والاستعمار في كسر إرادته.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت الشهر الماضي أن قوات الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1637 اعتداءً خلال شهر نيسان الماضي، شملت الاعتداء على المواطنين والمزارعين، والعنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول، ومنع الوصول إلى الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية، وذلك بالتزامن مع إغلاق مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن، وتوفير الحماية للمستوطنين لتمكينهم من التوسع داخل تلك المناطق.