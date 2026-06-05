الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين تتصاعد بدعم جيش الاحتلال ‏لفرض أمر واقع في الضفة

القدس المحتلة-سانا‏

حذّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة تصاعد ‏الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في مدن ‏وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مؤكداً أن هذا التصعيد الممنهج يهدد بإفشال ‏أي جهود دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن أبو ردينة قوله اليوم الجمعة: إن ‏سلطات الاحتلال تتحمّل مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات، التي ‏تتم بدعم وحماية جيش الاحتلال، في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض ‏أمر واقع وتكريس الاحتلال.‏

وأضاف: أن المنطقة ستبقى تعاني من ويلات الحروب ما لم يتم التوصل إلى ‏حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، يضمن ‏حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ‏الشرقية.‏

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل ‏الفوري لوقف سياسات الاحتلال العدوانية والاستيطان المخالف للقانون ‏الدولي، ووقف إرهاب المستوطنين، إذا كانت جادة في تحقيق الأمن ‏والاستقرار.‏

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه وحقوقه الوطنية ‏المشروعة، ولن تنجح سياسات الإرهاب والاستعمار في كسر إرادته.‏

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وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت الشهر الماضي أن قوات ‏الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1637 اعتداءً خلال شهر نيسان الماضي، شملت الاعتداء ‏على المواطنين والمزارعين، والعنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار ‏وإحراق الحقول، ومنع الوصول إلى الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات، ‏إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية، وذلك بالتزامن مع إغلاق ‏مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن، وتوفير الحماية ‏للمستوطنين لتمكينهم من التوسع داخل تلك المناطق.‏