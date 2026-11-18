حماة-سانا

يسهم مركز البحوث العلمية الزراعية في سلمية بمحافظة حماة، في تطوير الثروة الحيوانية وتحسين الصفات الإنتاجية والتناسلية لأغنام العواس، عبر برامج التحسين الوراثي بالانتخاب وتطوير أساليب التربية والتغذية والرعاية، ما يؤدي إلى رفع إنتاجية القطعان وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمربي الأغنام في المنطقة.

وأوضح رئيس المركز الطبيب البيطري إياد الحلو في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المركز انتقل عام 2001 إلى تبعية الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية كمركز متخصص بالتحسين الوراثي لأغنام العواس، وأُحدثت فيه إلى جانب نشاطه الأساسي دوائر بحثية متخصصة شملت المحاصيل والدراسات الاقتصادية والاجتماعية ثم دوائر وقاية النبات والموارد الطبيعية والبستنة.

وأشار الحلو إلى أن المركز يضم محطة بحوث وادي العذيب التي كانت مخصصة لتربية الأغنام والإبل وتمتد على مساحة تبلغ نحو 5000 هكتار، مبيناً أن المركز يشكل نواة للتحسين الوراثي لأغنام العواس ويضم حالياً نحو 1700 رأس من الأغنام بمختلف الفئات العمرية.

التحسين الوراثي لأغنام العواس بالانتخاب

بين الحلو أن خطة العمل تعتمد على مواصلة برنامج التحسين الوراثي لأغنام العواس بالانتخاب، وتحسين الرعاية وتطوير نظم الإنتاج، ورفع الأداء التناسلي من خلال إدارة عمليات التناسل، إلى جانب تحديد الاحتياجات الغذائية وتحسين ظروف التغذية والاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي في تغذية الحيوانات.

ولفت إلى أن الانتخاب يشكل الأساس في برنامج التحسين الوراثي المعتمد في المركز، حيث تستند عمليات اختيار الحيوانات إلى بيانات وسجلات دقيقة تشمل سجلات المواليد والتلقيح والولادة وإنتاج الحليب، إضافة إلى مجموعة من المعايير، أبرزها أوزان الحيوان في مختلف مراحله العمرية والفسيولوجية.

كما بين الحلو أن المركز يولي أهمية كبيرة لنقل التراكيب الوراثية المحسنة إلى قطعان المربين من خلال بيع الذكور المنتخبة سنوياً، منوهاً بأن عدد الذكور المحسنة التي جرى بيعها للمربين خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 500 ذكر حيث تسهم هذه الذكور برفع الكفاءة الإنتاجية للقطعان المدخلة إليها من خلال نقل الحمولة الوراثية إلى مواليدها وبالتالي تحقيق زيادة في الإنتاج والأرباح لدى المربين.

التعاون مع أكساد لتنفيذ أبحاث مشتركة

لفت الحلو إلى أن المركز يتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة، من بينها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” ومنظمة وطن، حيث تشمل مجالات التعاون تنفيذ أبحاث مشتركة وتزويد هذه الجهات بحيوانات محسنة وراثياً بهدف نشرها في المناطق التي تعمل فيها.

وأشار الحلو إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عمل المركز تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد العلفية بأقل التكاليف الممكنة، وهو ما يتطلب تأمين منظومات طاقة شمسية للآبار الموجودة، وتوفير منظومات ري حديثة ومتطورة تسهم في زيادة المساحات المزروعة وتحسين استثمارها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

يذكر أن المركز يعول على تطوير العمل واستخدام التقانات الحديثة للتربية والانتخاب باستخدام الواسمات الجزيئية للحمض النووي وفق خطة تطوير العمل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، كما يقدم المركز في الجانب البحثي، خدمات علمية للجامعات السورية من خلال إتاحة المجال لتنفيذ أبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه واستقبال الرحلات العلمية، فضلاً عن إجراء عدد من الدراسات والأبحاث سنوياً ضمن مرافقه ومحطاته البحثية.