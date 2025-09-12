الصفدي أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمارس عدواناً إقليمياً وتغرق المنطقة بالفوضى

نيويورك-سانا

أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، العدوان الإسرائيلي على قطر، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية تمارس انتهاكات ممنهجة تطال سيادة الدول، وتغذي الفوضى في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الصفدي قوله في كلمته، الليلة الماضية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر: “إن الحكومة الإسرائيلية مارقة، ملطّخة بدماء الأبرياء، مجبولة على التطرف والكراهية، لا تكترث بقانون دولي، ولا ترتدع بقيمة إنسانية، ترى نفسها فوق القانون، وتعتمد البطش لفرض عقائدية عنصرية، وتحقيق أهداف توسّعية، تهدّد السلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وأضاف الصفدي: “إن إسرائيل، تحتل المزيد من الأرض السورية، وتصنع الفتنة المستهدفة إغراق سوريا في الفوضى والصراع، وتضرب استقرار لبنان، وفي خرق فاضح آخر للقانون الدولي، وتصعيد خطير، تنتهك سيادة دولة قطر الشقيقة، وتشنّ على عاصمتها الدوحة هجوماً جباناً، في تجسيد فجّ للغدر بدولة لم تنفك تعمل بلا انقطاع، بشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل لاتفاق تبادل يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي المعاناة، ويفتح الباب أمام العودة للدبلوماسية لتحقيق السلام والأمن للجميع”.

وجدّد الصفدي إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستخدامها التجويع سلاحاً، وجعلها غزة أرض موت للإنسان وللقيم الإنسانية، واستمرارها بالإبادة الجماعية فيه.

واعتبر الصفدي، أن الرسالة التي وجهتها إسرائيل من عدوانها على قطر أنها ستستمر في عدوانها، وفي انتهاك سيادة الدول، وفي خرق القانون الدولي، وفي قتل الأبرياء، وفي فرض المجاعة على غزة، وحرمان أكثر من ستمئة ألف طالب في غزة من حقهم في الدراسة، لأنها تحظى بحصانة منعت عنها العقاب، وأتاحت لها الإفلات بكل هذه الجرائم.

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، الثلاثاء الماضي، عدواناً جوياً على مبان سكنية بالعاصمة القطرية الدوحة، في خرق فاضح للقانون الدولي، وانتهاك سيادة دولة عضو بالأمم المتحدة.