دمشق-سانا

حقق نادي الرواد السوري لكرة الطاولة حضوراً لافتاً في البطولة العربية الـ37 للأندية التي اختتمت منافساتها في القاهرة خلال الأسبوع الجاري بعد إحراز فريق السيدات المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأوضح رئيس بعثة نادي الرواد عبد الرحمن ددم لـ سانا، أهمية المشاركة في البطولة ولا سيما بعد الانقطاع الطويل للأندية السورية عن المشاركات العربية والدولية لافتاً إلى أن البطولة مثلت محطة مهمة في تطوير اللعبة وتعزيز مكانة النادي على مستوى البطولات الخارجية، كما مثلت فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع مدارس عربية مختلفة.

وأضاف ددم أن فريق الرواد للسيدات حقق في البطولة أربعة انتصارات متتالية أمام النادي الأهلي اللبناني بنتيجة 3-1، وقطر الرياضي 3-1 ، ونادي عبري العماني 3-0، وفتيات العيون الكويتي 3-2، قبل أن يخسر أمام حامل اللقب بتروجيت المصري بنتيجة 3-0.

أما فريق الرجال، فشارك بدوره في البطولة، ونجح في تحقيق الفوز على نادي الأقصى الفلسطيني 3-0، وقطر الرياضي 3-2، قبل الخروج من المنافسات عقب خسارته أمام القناة المصري 3-1.

وضمت قائمة فريق السيدات كلاً من اللاعبة الأولمبية هند ظاظا التي مثلت سوريا في أولمبياد طوكيو 2020، ونهاد نبهان وعلا غريب، والمحترفة المصرية جنى محمد سعد أبو العنين.

في حين ضمت قائمة فريق الرجال يحيى موصلي وغيث غريب والمحترف الأردني زيد أبو أيمن.

وشارك في البطولة 16 نادياً في فئة الرجال و13 نادياً في فئة السيدات من عشر دول هي سوريا ومصر ولبنان وقطر وعمان والكويت وفلسطين والسودان والبحرين والجزائر.