لندن-سانا
فازت المقرّرة الأممية والمحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز بجائزة ”فلسطين للكتاب” لعام 2026 عن فئة المذكّرات، وذلك عن كتابها المعنون ”عندما ينام العالم: قصص، كلمات، وجروح فلسطينية مفتوحة”.
وبحسب ما أعلنته مؤسسة “ميدل إيست مونيتور” المنظِّمة للجائزة، أهدت ألبانيز كتابها والجائزة إلى الشعب الفلسطيني تقديراً لتضحياته، وذلك في كلمة مصوّرة بُثّت خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته المؤسسة في العاصمة البريطانية لندن.
وكانت ألبانيز قد ألّفت هذا العمل في ظروف بالغة الصعوبة، عقب فرض الإدارة الأمريكية عقوبات عليها على خلفية تقاريرها الأممية التي وثّقت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشهدت الدورة الخامسة عشرة من الجائزة تتويج خمسة فائزين آخرين في فئات مختلفة؛ حيث نال الباحث بول كولبري جائزة فئة العمل الأكاديمي عن كتابه “قِطع الأراضي وسندات الملكية: الإبادة الزراعية والنضال من أجل العدالة العقارية في فلسطين”.
وحصد توماس سواريز جائزة “التيار المناهض للشائع” عن كتابه “فلسطين على الخريطة”، وفاز حميد دباشي بجائزة “التأثير العالمي” عن كتابه ما بعد الوحشية: غزة والإبادة ووهم الحضارة الغربية”.
وفي فئة الكتاب المحرّر، فازت الكاتبة سوزان أبو الهوى عن كتاب “كل لحظة هي حياة: غزة في زمن الإبادة الجماعية”، الذي يضم مساهمات لثمانية عشر كاتباً وكاتبة من شباب قطاع غزة.
كما مُنح الأكاديمي الفلسطيني نور مصالحة جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، تقديراً لأبحاثه المعمّقة في تاريخ فلسطين وتوثيق الرواية الفلسطينية، ومن أبرز مؤلفاته “نكبة فلسطين” و”فلسطين: تاريخ أربعة آلاف سنة”.
يذكر أن فرانشيسكا ألبانيز هي باحثة قانونية وأكاديمية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث تولّت مهامها في 2022، وتُعد من أبرز الأصوات الدولية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان وقضايا اللاجئين.
وجائزة “فلسطين للكتاب” تأسست عام 2012 بمبادرة من مؤسسة “ميدل إيست مونيتور” الإعلامية في لندن، وتُعنى بتكريم الإصدارات الصادرة باللغة الإنجليزية التي تتناول القضية الفلسطينية من جوانبها السياسية والتاريخية والثقافية والاجتماعية.