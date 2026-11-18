‏‏لندن-سانا‏

‏

‏فازت المقرّرة الأممية والمحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز بجائزة ‌‏”فلسطين للكتاب” لعام 2026 عن فئة المذكّرات، وذلك عن كتابها المعنون ‌‏”عندما ينام العالم: قصص، كلمات، وجروح فلسطينية مفتوحة”.‏

‏

‏وبحسب ما أعلنته مؤسسة “ميدل إيست مونيتور” المنظِّمة للجائزة، أهدت ‏ألبانيز كتابها والجائزة إلى الشعب الفلسطيني تقديراً لتضحياته، وذلك في ‏كلمة مصوّرة بُثّت خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته المؤسسة في ‏العاصمة البريطانية لندن.‏

‏

‏وكانت ألبانيز قد ألّفت هذا العمل في ظروف بالغة الصعوبة، عقب فرض ‏الإدارة الأمريكية عقوبات عليها على خلفية تقاريرها الأممية التي وثّقت ‏انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة.‏

‏

‏وشهدت الدورة الخامسة عشرة من الجائزة تتويج خمسة فائزين آخرين في ‏فئات مختلفة؛ حيث نال الباحث بول كولبري جائزة فئة العمل الأكاديمي عن ‏كتابه “قِطع الأراضي وسندات الملكية: الإبادة الزراعية والنضال من أجل ‏العدالة العقارية في فلسطين”.‏

وحصد توماس سواريز جائزة “التيار المناهض للشائع” عن كتابه “فلسطين ‏على الخريطة”، وفاز حميد دباشي بجائزة “التأثير العالمي” عن كتابه ما بعد ‏الوحشية: غزة والإبادة ووهم الحضارة الغربية”.‏

‏

‏وفي فئة الكتاب المحرّر، فازت الكاتبة سوزان أبو الهوى عن كتاب “كل ‏لحظة هي حياة: غزة في زمن الإبادة الجماعية”، الذي يضم مساهمات ‏لثمانية عشر كاتباً وكاتبة من شباب قطاع غزة.‏

كما مُنح الأكاديمي الفلسطيني نور مصالحة جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، ‏تقديراً لأبحاثه المعمّقة في تاريخ فلسطين وتوثيق الرواية الفلسطينية، ومن ‏أبرز مؤلفاته “نكبة فلسطين” و”فلسطين: تاريخ أربعة آلاف سنة”.‏

يذكر أن فرانشيسكا ألبانيز هي باحثة قانونية وأكاديمية إيطالية تشغل ‏منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث تولّت مهامها في 2022، وتُعد من أبرز الأصوات الدولية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق ‏الإنسان وقضايا اللاجئين.‏

‏وجائزة “فلسطين للكتاب” تأسست عام 2012 بمبادرة من مؤسسة “ميدل ‏إيست مونيتور” الإعلامية في لندن، وتُعنى بتكريم الإصدارات الصادرة ‏باللغة الإنجليزية التي تتناول القضية الفلسطينية من جوانبها السياسية ‏والتاريخية والثقافية والاجتماعية.‏