أمستردام-سانا

تستكشف المخرجة الإسبانية ماريا مولينا بيرو في فيلمها الوثائقي “مثل كل فانٍ” (Como todo mortal) علاقة الإنسان بالأرض والآثار التي يلفها البحث عن الموارد، وذلك في معالجة سينمائية تمزج العلم بالتاريخ والخيال لتسليط الضوء على معنى التقدم وحدوده.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في هولندا ضمن برنامج “بارادوكس” (Paradocs) في الدورة الـ39 لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية “إدفا”.

منجم أرضي ومختبر فضائي

يسلط العمل الضوء على منطقة “ريو تينتو” في إقليم الأندلس جنوب غربي إسبانيا حيث تحولت المناجم التاريخية التي يعود استثمارها لآلاف السنين إلى موقع لاختبار تقنيات حفر المريخ حيث يفتتح الفيلم بمشاهد روبوت آلي يمسح سطح الكوكب الأحمر، قبل الانتقال إلى عمال المناجم والعلماء وسكان القرى المحيطة، ليربط بذلك بين البحث عن الحياة في الفضاء والتنقيب في أعماق الأرض.

وتتوسع حكاية الفيلم لتستعرض ذاكرة السكان الذين دُفنت قراهم تحت مخلفات الاستخراج، من خلال عامل منجم متقاعد يصنع نموذجاً مصغراً لقرية زائلة، وشاب يحلم باحتراف الغناء مستعيداً التراث الموسيقي المحلي “الفاندانغوس دي هويلفا”.

كما يتناول الأبحاث المتعلقة بالكائنات الدقيقة التي تعيش تحت سطح الأرض، مشيراً إلى تداخل الذاكرة الإنسانية بالتجارب العلمية.

إنتاج مشترك وتجربة بصرية

يُعدّ الفيلم إنتاجاً هولندياً إسبانيا مشتركاً لعام 2026 امتد إنجازه لأجل ست سنوات ومدته 93 دقيقة، وهو من إخراج وسيناريو ماريا مولينا بيرو، وبطولة طاقم فني وتقني ضم خوان بالاثيوس في التصوير، وديانا توثيدو في المونتاج، وسيرخيو غونثاليث كويربو للتصميم الصوتي، وناتاليا دومينغيث رانخيل للموسيقا.

وتعتمد المخرجة في بناء بصري يتأرجح بين الوثائقي والخيال على اللقطات الطويلة والتنقل بين الأبيض والأسود والألوان، مع حضور محدود للحوار وإبراز أصوات الآلات والطبيعة والطقوس المحلية.

أصداء نقدية وجوائز دولية

حاز الفيلم اهتمام منصات سينمائية أوروبية، إذ وصفه مهرجان «د”كوبنهاغن للأفلام الوثائقية” بأنه عمل يمزج الوثائقي بالخيال العلمي، بينما رأت منصة (Los Lunes Seriéfilos) أنه يمثل تجربة حسية تتجاوز السرد التقليدي، وفي المقابل، أبدى بعض النقاد على منصة (Letterboxd) ملاحظات على إيقاع الفيلم وتغليب البعد البصري على تطور الحكاية.

يُذكر أن الفيلم سبق أن نال جائزة “البزناغا الفضية” لأفضل إخراج وثائقي في مهرجان مالقة، وفاز بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية لمهرجان “دي بوبولي” في فلورنسا، ليُعرض حالياً ضمن فعاليات مهرجان “إدفا” المستمرة في أمستردام حتى الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 253 فيلماً من 80 بلداً.