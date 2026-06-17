العفو الدولية تحذّر من أن منع إسرائيل عودة سكان جنوب لبنان قد يرقى إلى جريمة حرب

لندن-سانا



أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تمنع عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان من العودة إلى قراهم، و أن التهجير القسري ومنع عودة المدنيين إلى مناطقهم قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تسببت بتهجير مئات الآلاف من السكان، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لم توفر أي ضمانات لسلامة المدنيين المشمولين بتلك الأوامر في جنوب لبنان.

وكشفت المنظمة أن المنطقة التي حظرت إسرائيل على السكان العودة إليها اتسعت لتشمل نحو 6 بالمئة من مساحة لبنان، بعد أن رفعتها إسرائيل إلى ما يقارب 600 كيلومتر مربع في الجنوب، لافتة إلى أن أكثر من مليون شخص ما زالوا نازحين داخل البلاد.



وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 81 مدنياً وأصابت 120آخرين أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم، في ظل استمرار القيود المفروضة على الحركة واتساع نطاق المناطق المحظورة.

كما لفتت إلى مقتل أكثر من 3700 شخص في لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية وتداعيات النزوح ومنع العودة.

وفي سياق متصل، حذّرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، أنانديتا فيليبوس، أمس الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية وما تسببه من نزوح واسع، مؤكدة ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وإنهاء الأعمال العدائية.