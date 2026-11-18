نيويورك-سانا
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي تمسك سوريا بالدبلوماسية والعمل المتعدد الأطراف لنيل حقوقها وحقوق شعبها، والوفاء بالتزاماتها دون التفريط بالحقوق الثابتة والراسخة للسوريين والسوريات، مشدداً على أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري يجب أن تتوقف قبل تفاقم الوضع.
وأوضح علبي في كلمة له اليوم الأربعاء خلال جلسة تصويت في الجمعية العامة على مشاريع قرارات تتعلق بالأونروا والممارسات الإسرائيلية أن 149 دولة صوّتت لصالح مشروع القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، مشيراً إلى أن هذا التصويت يجسد احترام القانون الدولي ورفض الاحتلال وضم الأراضي.
وأشار علبي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت ما يعالجه موضوع القرار، لافتاً إلى أن توغلات جديدة جرت على الأرض بين تقديم البيان في المناقشة العامة والتصويت على القرار، وتسببت بحركة نزوح للمدنيين وترهيبهم والمزيد من الخراب في الأراضي السورية.
ولفت علبي إلى أن تصويت الدول لصالح القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي دعمت فيها سوريا وشعبها في اللجان المختلفة، معرباً عن شكره لجميع الدول التي تبنّت المشروع وصوّتت لصالحه.
واعتبر أن دوافع هذه الانتهاكات لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي سياسية وليست أمنية بشهادة قادتهم العسكريين أيضاً، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تغيّر الحقائق القانونية والسيادية السورية على أراضيها، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية.
وفي ختام كلمته، شكر علبي المندوب الدائم للسنغال على إدارته أعمال الدورة، كما شكر أعضاء المكتب والأمانة العامة والمترجمين الفوريين والتحريريين على جهودهم لإنجاح أعمال الاجتماعات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية.