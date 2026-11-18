نيويورك-سانا‏

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي تمسك سوريا بالدبلوماسية ‏والعمل المتعدد الأطراف لنيل حقوقها وحقوق شعبها، والوفاء بالتزاماتها دون التفريط ‏بالحقوق الثابتة والراسخة للسوريين والسوريات، مشدداً على أن الانتهاكات الإسرائيلية ‏في الجنوب السوري يجب أن تتوقف قبل تفاقم الوضع.‏

وأوضح علبي في كلمة له اليوم الأربعاء خلال جلسة تصويت في الجمعية العامة ‏على مشاريع قرارات تتعلق بالأونروا والممارسات الإسرائيلية أن 149 دولة صوّتت ‏لصالح مشروع القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، مشيراً إلى أن هذا التصويت ‏يجسد احترام القانون الدولي ورفض الاحتلال وضم الأراضي.‏

وأشار علبي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت ما يعالجه ‏موضوع القرار، لافتاً إلى أن توغلات جديدة جرت على الأرض بين تقديم البيان في ‏المناقشة العامة والتصويت على القرار، وتسببت بحركة نزوح للمدنيين وترهيبهم والمزيد ‏من الخراب في الأراضي السورية.‏

ولفت علبي إلى أن تصويت الدول لصالح القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي ‏دعمت فيها سوريا وشعبها في اللجان المختلفة، معرباً عن شكره لجميع الدول التي ‏تبنّت المشروع وصوّتت لصالحه.‏

واعتبر أن دوافع هذه الانتهاكات لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي سياسية وليست أمنية ‏بشهادة قادتهم العسكريين أيضاً، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تغيّر الحقائق القانونية ‏والسيادية السورية على أراضيها، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية.‏

وفي ختام كلمته، شكر علبي المندوب الدائم للسنغال على إدارته أعمال الدورة، كما ‏شكر أعضاء المكتب والأمانة العامة والمترجمين الفوريين والتحريريين على جهودهم ‏لإنجاح أعمال الاجتماعات.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته ‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف وغيرها، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا‌ وأضرار مادية.‏