بروكسل-سانا

انتقد مساعد وزير الدفاع الأمريكي إلبريدج كولبي، اليوم الثلاثاء، الضربات الأوكرانية البعيدة المدى في العمق الروسي، وخصوصاً تلك التي تستهدف البنى التحتية المدنية، محذراً من أنّها تسبّب مزيداً من التصعيد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كولبي خلال اجتماع لحلفاء كييف في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إنّ “مثل هذه الضربات، خصوصاً تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية مثل شركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلدبيريز، ربما عزّزت تصميم الرأي العام الروسي واستعداد الكرملين للتصعيد”.

وعقدت مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا اجتماعاً في وقت سابق اليوم في مقر حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل، بمشاركة نحو 50 دولة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، أمس الإثنين، موافقته على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ‏بعيدة المدى، في العمق الروسي، مؤكداً أن الضربات الأوكرانية تستهدف مواقع ‏محددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة بلاده للعقوبات البعيدة المدى.‏