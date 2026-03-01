ترامب يهدد بتوجيه ضربات “غير مسبوقة” ضد إيران

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتوجيه ضربات “غير مسبوقة” ضد إيران، في حال أقدمت على تنفيذ رد عسكري قوي على الهجوم الأميركي الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله على منصة تروث سوشال: إن “إيران أعلنت أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من أي ضربة سابقة، ومن الأفضل لها ألا تفعل ذلك، لأنها إن فعلت، فسنضربها بقوة غير مسبوقة”.

وأشار الى إن الضربات الأميركية ستستمر “طالما دعت الحاجة”، معتبراً أن مقتل خامنئي يمنح الإيرانيين “أفضل فرصة” لتولي السلطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران صباح أمس السبت.

وشنت أمريكا، وإسرائيل هجوماً واسعاً صباح أمس السبت على إيران، استهدفتا خلاله عشرات المواقع في وقت واحد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف مواقع في دول الخليج العربي.