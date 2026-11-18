واشنطن-سانا

كشف باحثون من كلية الطب بجامعة كولورادو الأمريكية دوراً مهماً لبروتين في الكلى يسمى «TMEM174» في تنظيم مستويات الفوسفات في الدم، والحد من ترسب الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية، ما قد يمهد لفهم أفضل لبعض المضاعفات المرتبطة بأمراض الكلى المزمنة.

وذكر تقرير نشرته كلية الطب بجامعة كولورادو على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت أن نقص هذا البروتين يخلّ بتوازن الفوسفات في الجسم، ويسرّع تكلس الأوعية الدموية وتصلبها، ولا سيما عند تناول غذاء غني بالفوسفات.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة ماكوتو ميازاكي، الأستاذ في قسم أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم بالجامعة، أن بروتين «TMEM174» ينظم عمل بروتين آخر في الكلى يُعرف باسم «NPT2A»، ويتحكم بكمية الفوسفات التي تعيد الكلى امتصاصها إلى الدم، ما يساعد على منع تراكمه بمستويات زائدة في الجسم.

ويؤدي الفوسفور دوراً أساسياً في بناء العظام والأسنان وإنتاج الطاقة، إلا أن ارتفاع مستوياته في الدم لفترات طويلة قد يسبب ترسب بلورات فوسفات الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية، ما يقلل مرونتها ويزيد صلابتها، ويرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة، إذ تتراجع قدرة الكلى المتضررة على التخلص من الفوسفات الزائد، ما يزيد احتمال تراكمه في الجسم.

وأظهرت التجارب أن اتباع نظام غذائي منخفض الفوسفات ساعد على تخفيف بعض الآثار الناجمة عن نقص البروتين، فيما لفت الباحثون إلى أن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة واللحوم المعالجة والمشروبات الغازية قد تحتوي على إضافات فوسفات يمتصها الجسم بسرعة.

ويرى الباحثون أن فهم وظيفة بروتين «TMEM174» قد يفتح المجال أمام تطوير وسائل علاجية تساعد على تنظيم مستويات الفوسفات والحد من تكلس الأوعية الدموية، وخاصة لدى مرضى الكلى المزمنة، إلا أن هذه الإمكانات لا تزال تتطلب مزيداً من الدراسات.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية التغذية المتوازنة والحد من الإفراط في تناول المنتجات المصنعة، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الغذائية لمرضى الكلى بحسب حالتهم الصحية، وضرورة الالتزام بتوصيات الأطباء واختصاصيي التغذية.