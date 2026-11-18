واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن أدمغة الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد تتسم بتباين أكبر في أنماط النشاط العصبي مقارنة بغير المصابين به، ولا سيما في المناطق المسؤولة عن معالجة المعلومات الاجتماعية وفهم الآخرين، رغم تقارب متوسط نشاط الدماغ لدى المجموعتين.

وذكر تقرير نشره موقع «ساينس ديلي» العلمي أمس الثلاثاء، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أيوا الأمريكية، ونُشرت في مجلة «JNeurosci» في الـ15 من تشرين الثاني الجاري، كشفت أن الاعتماد على متوسطات نشاط الدماغ عند مقارنة المصابين بالتوحد بغير المصابين قد يخفي اختلافات مهمة بين الأفراد.

واعتمد الباحثون، بقيادة دوريت كليمان وجيمس تراير، على تحليل بيانات سابقة لتصوير الدماغ جُمعت في جامعة إنديانا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وشملت بالغين مصابين بالتوحد وآخرين غير مصابين به، أثناء مشاهدتهم مقاطع من أفلام متنوعة، تضمنت الرسوم المتحركة وأفلام الحركة والكوميديا.

واستخدم الفريق نموذجاً حاسوبياً لتحليل استجابات الدماغ لمكونات الأفلام المختلفة، بما فيها الصور والأصوات والتفاعلات الاجتماعية بين الشخصيات، بهدف فهم كيفية معالجة الدماغ للمعلومات المتنوعة والمتغيرة أثناء المشاهدة.

وأظهرت النتائج تقارباً كبيراً في متوسط استجابات الدماغ لدى المجموعتين، لكن تحليل الفروق الفردية كشف عن تباين أكبر لدى المصابين بالتوحد في معظم الشبكات العصبية التي شملتها الدراسة، وكانت الاختلافات أكثر وضوحاً في المناطق المرتبطة بمعالجة المعلومات الاجتماعية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تبرز محدودية الأساليب البحثية التي تعتمد على مقارنة متوسطات المجموعات، وتؤكد أهمية دراسة الخصائص العصبية الفردية، بما يساعد على تحديد مجموعات فرعية تتشارك أنماطاً متقاربة من نشاط الدماغ.

ولفتوا إلى أن فهم هذه الاختلافات قد يسهم مستقبلاً في تطوير أساليب دعم ورعاية تراعي الاحتياجات الفردية للأشخاص المصابين بالتوحد، بدلاً من اعتماد نهج موحد في التعامل مع جميع الحالات.

ويعتزم الفريق مواصلة أبحاثه لدراسة العلاقة بين الاختلافات في نشاط الدماغ والخصائص السلوكية المرتبطة بالتوحد، والكشف عن العوامل التي قد تفسر التباين العصبي بين المصابين بالاضطراب.

وتسلط الدراسة الضوء على التنوع في الخصائص العصبية للأشخاص المصابين بالتوحد، وأهمية مراعاة الاختلافات الفردية في الأبحاث العلمية وأساليب الدعم والرعاية.

واضطراب طيف التوحد هو حالة نمائية عصبية تؤثر في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك، وتظهر عادة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتباين خصائصها واحتياجات الدعم بين الأشخاص المصابين بها.