عواصم-سانا

أدانت كل من قطر والكويت ومصر الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل معها ورفضها لأي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على منصة إكس اليوم الثلاثاء، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، محذرة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، مجددة دعمها الكامل لمملكة البحرين في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس استمرار الاعتداءات الإيرانية على البحرين انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت الكويت رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، محذرة من أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ومجددة تضامنها الكامل مع البحرين ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها.

بدورها، أكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة المملكة أو تهدد أمنها واستقرارها، أو تعرض سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع البحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون استقرارها.

وأكدت أن أمن مملكة البحرين ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، مشددة على أن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها يتطلب وقف الاعتداءات والتصعيد.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.