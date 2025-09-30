ترحيب عربي وإسلامي بمقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة

الدوحة-سانا

رحب وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مقترحه حول إنهاء الحرب في قطاع غزة والمساعدة على تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

ووفق وكالة قنا القطرية، أشاد وزراء خارجية كل من قطر والأردن والإمارات ومصر والسعودية وإندونيسيا وباكستان وتركيا في بيان مشترك، بدور الرئيس ترامب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة، وأكدوا ثقتهم بقدرته على إيجاد طريق للسلام.

وشدد الوزراء على الالتزام المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة؛ من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة، وتكريس مسار للسلام العادل على أساس حل الدولتين، لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.

ونوه الوزراء بأهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة، مؤكدين استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وكان ترامب كشف في وقت سابق اليوم عن قرب التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة، ويساعد على تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.