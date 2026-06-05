فوز كبير للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية في غينيا

كوناكري-سانا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية في غينيا اليوم الجمعة، تحقيق حزب الرئيس الغيني مامادي دومبويا الحاكم، فوزاً كبيراً فيها.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للانتخابات، فإن الحزب الحاكم حصد الأغلبية الساحقة من مقاعد الجمعية الوطنية المقبلة البالغ عددها 147 مقعداً، بالإضافة إلى المجالس البلدية في العاصمة كوناكري والمدن الرئيسية، في حين لم تنل أحزاب المعارضة المشاركة، مثل “فرونديغ” والكتلة الليبرالية، سوى مقعد واحد لكل منهما.

وجرت هذه الانتخابات يوم الأحد الماضي في ظل مقاطعة واسعة من قِبل أحزاب المعارضة الرئيسية، حيث بلغت نسبة المشاركة الرسمية المعلنة 52,87% في الانتخابات التشريعية و58,51% في البلدية، وسط تشكيك وطعون من بعض القوى السياسية في صحة سير العملية الانتخابية.