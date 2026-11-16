أجواء خريفية متقلبة وفرص لهطول زخات مطرية محلية في عدد من ‏المناطق السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل طفيف، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو درجة إلى ثلاث درجات مئوية في معظم المناطق، في حين تسجل أدنى من معدلاتها بقليل في منطقة الجزيرة.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الإثنين، يكون خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام يتحول إلى غائم على المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر على تلك المناطق.
وخلال ساعات الليل، يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى ومرتفعات القلمون والمناطق الجنوبية لتتجاوز سرعة الهبات في تلك المناطق 50 كم/سا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|23/5
ريف دمشق-القلمون
|18/1
القنيطرة
|21/3
درعا
|22/10
السويداء
|21/7
حمص
|20/11
حماة
|23/12
اللاذقية
|21/18
طرطوس
|22/13
حلب
|18/11
إدلب
|20/13
دير الزور
|22/11
الرقة
|22/10
الحسكة
|19/10