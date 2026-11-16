أجواء خريفية متقلبة وفرص لهطول زخات مطرية محلية في عدد من ‏المناطق السورية

دمشق-سانا

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تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل طفيف، مع بقائها أعلى من ‏معدلاتها السنوية بنحو درجة إلى ثلاث درجات مئوية في معظم المناطق، في ‏حين تسجل أدنى من معدلاتها بقليل في منطقة الجزيرة.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الإثنين، ‏يكون خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام يتحول إلى غائم على ‏المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة، وتصبح الفرصة ‏مهيأة لهطل زخات محلية من المطر على تلك المناطق. ‏

وخلال ساعات الليل، يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في ‏المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية ‏ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح ‏الباكر. ‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها ‏في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى ومرتفعات ‏القلمون والمناطق الجنوبية لتتجاوز سرعة الهبات في تلك المناطق 50 ‏كم/سا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏