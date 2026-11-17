القدس المحتلة-سانا‏

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء بقرار الحكومة البريطانية ‏فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في أنشطة البناء والتطوير ‏العقاري في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات ‏على جهات إسرائيلية متورطة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.‏

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ثمّنت الوزارة تصريحات وزير الخارجية ‏البريطاني اد ميليباند ودعوته الشركات إلى عدم المشاركة في مشروع “E1‌‏” ‏ومناقصاته أو أعمال البناء فيه، محذراً من تداعيات المشروع على فرص تحقيق حل ‏الدولتين. ‏

كما أشادت الوزارة بإدراج جهات إسرائيلية على قوائم العقوبات بسبب دورها في عرقلة ‏قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء ‏والمياه والوقود، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واحتياجات أكثر من مليوني فلسطيني، و‏خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.‏

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى البناء على الخطوة البريطانية، وتوسيع ‏العقوبات لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات ‏وبنائها وتمويلها وتسويقها، ومحاسبة الجهات التي تعرقل إدخال المساعدات إلى ‏القطاع.‏

ويهدف مخطط “‏E1‌‏” الاستيطاني إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس ‏المحتلة ما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ‌‏وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة ‌‏لدولة فلسطينية مستقلة.‏