كندا تقدم مساعدات إنسانية لكوبا بقيمة 8 ملايين دولار

أوتاوا-سانا

أعلنت كندا تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 8 ملايين دولار كندي إلى كوبا، في ظل تفاقم أزمتها الاقتصادية والإنسانية نتيجة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الخارجية الكندية قولها أمس الأربعاء: إن المساعدات ستُقدَّم عبر برنامج الأغذية العالمي ويونيسف، لضمان وصولها مباشرة إلى الشعب الكوبي وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أن بلادها تقف متضامنة مع كوبا، مشيرة إلى أن الدعم موجه للاستجابة للاحتياجات العاجلة في ظل الظروف الراهنة.

ومنذ أيام أعلنت إسبانيا عزمها إرسال مساعدات إنسانية عبر الأمم المتحدة، إلى كوبا التي تواجه أزمة اقتصادية حادة تفاقمت جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط.

وتفاقمت الأزمة في كوبا بعد توقف إمدادات النفط من فنزويلا، التي كانت تغطي نحو نصف احتياجات الجزيرة، ولكن أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستخفف القيود المفروضة على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا لأسباب إنسانية.

ويأتي التحرك الكندي في وقت حذر فيه قادة منطقة الكاريبي من تدهور الوضع الإنساني في الجزيرة، وما قد يحمله من تداعيات على استقرار المنطقة، فيما تواصل كندا الحفاظ على علاقاتها مع كوبا منذ ثورة عام 1959.