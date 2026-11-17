لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري المرتبط ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة “تساف 9” التي تتهمها بتنظيم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء: إن هذه الحزمة تمثل أول إجراءات من نوعها منذ مراجعة نهجها تجاه الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال أيلول الماضي، وتوسيع نطاق نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت أن العقوبات تستهدف شركات تعمل في إنشاء وتطوير العقارات داخل المستوطنات، وتشمل تجميد أصولها وحرمان مديريها من تولي مناصب إدارية، بهدف الحد من قدرتها على تمويل أنشطة البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتأتي العقوبات البريطانية في ظل تسارع التوسع الاستيطاني، إذ رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤخراً، 11 مخططاً جديداً تشمل إقامة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب توسيع مناطق صناعية وتجارية وسكنية.