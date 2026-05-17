الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 3 طائرات مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم الأحد مع 3 طائرات مسيّرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الوزارة أوضحت في بيان لها، أنه تم التعامل بنجاح مع اثنتين، بينما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأضافت الوزارة: إن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

في وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإماراتية عن اندلاع حريق، في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.