بغداد-سانا

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب العراقي–التركي القديم بطاقة أولية تبلغ (120) ألف برميل يومياً.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، فقد أوضح وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، أنّه “بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل والفحوصات الفنية والتشغيلية بجهود ومتابعة حثيثة من وزارة النفط وملاكاتها الفنية والهندسية، تم استئناف ضخ النفط الخام لأغراض التصدير عبر الأنبوب العراقي – التركي القديم، بطاقة تصديرية أولية تبلغ (120) ألف برميل يومياً على أن يتم رفع الطاقة التصديرية تدريجياً وصولاً إلى (500) ألف برميل يومياً”.

وأضاف خضير: إن “هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الطاقة التصديرية للعراق وتنويع منافذ تصدير النفط الخام، فضلاً عن تحقيق إيرادات مالية إضافية للاقتصاد الوطني، ولا سيما أن التصدير عبر المنفذ الشمالي يتيح تسويق النفط الخام دون خصومات سعرية”.

يشار إلى أنّ استئناف العمل في خط الأنابيب يمثّل تحولاً مهماً في قطاع الطاقة العراقي، وخاصة أن الخط ظل مغلقاً ومعطلاً لأكثر من 10 سنوات نتيجة الظروف الأمنية والفنية.



ويعد هذا المسار أحد الركائز الأساسية لنقل النفط من الحقول الشمالية في العراق مباشرة إلى الموانئ التركية المطلة على البحر المتوسط.