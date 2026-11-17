جنيف-سانا



قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: إن هجمات الطائرات المسيّرة تسببت بمقتل نحو 80 بالمئة من المدنيين الذين تحققت المنظمة من مقتلهم خلال العام الجاري 2026 جراء الحرب في السودان.



وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تحققت من مقتل 2230 مدنياً منذ بداية كانون الثاني وحتى نهاية تشرين الأول، بينهم أكثر من 1630 قضوا جراء هجمات الطائرات المسيّرة، مرجحةً أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك.



ووفق وكالة “رويترز” أشارت المفوضية إلى أن هجمات الطائرات المسيّرة تجاوزت استخدام التكتيكات والأسلحة الأخرى، وأصبحت إحدى السمات المميزة للحرب وتوسيع نطاق الهجمات.



وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب.



وأشار تقرير سابق للمفوضية يغطي الفترة من كانون الثاني إلى حزيران إلى تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المنشآت الحيوية ومصادر المياه وإمدادات الكهرباء والوقود.



وحذر التقرير من أن استهداف البنية التحتية الأساسية يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان، ويعرقل حصولهم على الخدمات الضرورية، حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة.



ويخوض الجيش السوداني وميليشيا “الدعم السريع” حرباً منذ نيسان 2023، فيما كثف الطرفان استخدام الطائرات المسيّرة في هجماتهما خلال الأشهر الماضية.