غوتيريش يدعو إلى “تقليل التهويل والخوف” بشأن الذكاء الاصطناعي

نيودلهي-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى “تقليل التهويل والخوف” بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى تشكيل لجنة خبراء دولية جديدة، تسعى إلى “جعل التحكم البشري واقعاً تقنياً”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله خلال القمة حول الذكاء الاصطناعي في نيودلهي: “إن الجمعية العامة للأمم المتحدة صدّقت على تعيين 40 عضواً في هذه اللجنة، التي أطلق عليها الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي”.

ولفت غوتيريش إلى أن “الحوكمة القائمة على العلم لا تُعيق التقدم”، بل يمكن أن تجعله “أكثر أماناً وعدلاً وانتشاراً”، مؤكداً ضرورة خفض التهويل والخوف.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في هذا السياق: “ابتكارات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة فائقة، تتجاوز قدرتنا الجماعية على فهمها بشكل كامل، فضلاً عن إدارتها”.

يشار إلى أن هذه اللجنة الاستشارية أنشئت في آب الماضي، وهي تسعى لأن تكون مرجعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مجال الاحتباس الحراري.

وتابع: “عندما نفهم ما تستطيع هذه الأنظمة الإلكترونية فعله وما لا تستطيع، سنتمكن من الانتقال من التدابير التقريبية إلى ضوابط أكثر ذكاءً قائمة على تقييم المخاطر”.

ومن المتوقع أن تنشر اللجنة تقريرها الأول، بالتزامن مع انعقاد الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في تموز القادم، وهي تهدف إلى مساعدة الحكومات في وضع قواعد للذكاء الاصطناعي، في ظل ما تُثيره هذه التقنية سريعة التطور من مخاوف عالمية.