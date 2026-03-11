مقتل 40 شخصاً في غارة بطائرة مسيّرة جنوبي السودان

الخرطوم-سانا

قتل 40 شخصاً في السودان إثر هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة صغيرة كانت تقل عشرات الأشخاص لحضور جنازة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي سوداني قوله اليوم الأربعاء: إنّه قُتل أمس 40 شخصاً، أغلبهم من النساء، عندما استهدفت طائرة مسيرة شاحنة في الطريق ما بين أبوزبد والفولة.

وأضاف المصدر: الشاحنة كانت في طريقها إلى الفولة لتقديم واجب عزاء، لذلك توفي أكثر من شخص من أسرة واحدة.

وقبل هذا الهجوم أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 13 بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع المتمرّدة على مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وتتواصل منذ منتصف نيسان 2023 المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة، وسط تعثر الجهود السياسية للتوصل إلى حلّ للنزاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين وانتشار المجاعة في عدد من مناطق البلاد.