عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا تطول 113 شخصاً وكياناً على خلفية الحرب في ‏أوكرانيا

بروكسل-سانا‏

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، فرض تدابير تقييدية إضافية على 12 ‏شخصاً و101 كيان، إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا ‏رداً على هجماتها، ولا ‏سيما تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

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وذكر المجلس في مذكرة نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، أنه أعاد إدراج نحو 50 مصرفاً ‏ومؤسسة مالية روسية، مشيراً إلى أن الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات ينشطون ‏في قطاعات اقتصادية تشكل مصدراً مهماً للإيرادات التي تموّل الحرب، أو يقدمون الدعم ‏لأسطول الظل الروسي.‏

وأضافت المذكرة: “من خلال تشديد العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي الروسي ‏وتوسيع نطاقها تدريجياً، يعمل الاتحاد الأوروبي على قطع القنوات المالية التي تمر عبرها ‏إيرادات الدولة، وتُموّل من خلالها المجهودات الحربية”.‏

قطاعات وكيانات أخرى

وتشمل حزمة العقوبات الجديدة المساهم الوحيد في شركة “وايلدبيريز”، إحدى كبرى ‏شركات تجارة التجزئة في روسيا، وشخصاً يسيطر على حصة الأغلبية في شركة ‌‏”أوزون”، وهي شركة روسية كبرى أخرى في مجال التجارة الإلكترونية.‏

كذلك أدرج المجلس أيضاً كيانات ورجال أعمال إضافيين في قطاعَي النفط والطاقة ‏الروسيين، وتتولّى شركات الطاقة المشمولة بعقوبات اليوم إدارة مصافٍ روسية ومحطة ‏سانت بطرسبرغ النفطية، كما تنشط في مجالَي الاستكشاف والإنتاج.‏

وتستهدف العقوبات أيضاً أسطول الظل الروسي، من خلال إدراج عدد من الشركات في ‏الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشيل وسلطنة عُمان، تشتري منتجات نفطية خاماً ‏ذات منشأ روسي، إضافة إلى رجال أعمال يملكون أو يديرون سفناً خاضعة للتدابير ‏التقييدية الأوروبية، وتنقل النفط الروسي بصورة غير مشروعة، وتنخرط في أنشطة شحن ‏عالية المخاطر.‏

وبموجب العقوبات، يخضع الأشخاص والكيانات المدرجون لتجميد أصولهم، ويُحظر ‏إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمصلحتهم، ‏كما يُمنع الأشخاص الطبيعيون المشمولون من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.‏

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 12 تشرين الأول الماضي فرض عقوبات جديدة طالت ‏نحو 1600 كيان وفرد على صلة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.‏