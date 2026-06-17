أستراليا تخفف تحذيرات السفر إلى الشرق الأوسط بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

كانبرا-سانا



خففت أستراليا اليوم تحذيرات السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط، ما يتيح للمواطنين الأستراليين السفر إلى هذه الوجهات وعبر مطاراتها الرئيسية، مع استمرار إمكانية الحصول على التغطية التأمينية.



ونقلت رويترز عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج قولها: “إن التوصية خففت من “عدم السفر” بالنسبة ‌للإمارات وقطر والبحرين والكويت وإسرائيل بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب.



وأضافت: إن مستوى التحذير أصبح الآن “إعادة النظر في ضرورة السفر” إلى هذه الدول، لأن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة.



وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني الإثنين الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، مشيراً إلى أن مراسم ‏التوقيع ‏الرسمية على الاتفاق ‏ستتم يوم الجمعة القادم الـ 19 من حزيران في ‏سويسرا‎.‎