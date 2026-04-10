الرئاسة اللبنانية تعلن اتفاقاً لعقد اجتماع تمهيدي لبحث وقف إطلاق النار برعاية أمريكية

بيروت-سانا

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق لعقد أول اجتماع لبحث وقف إطلاق النار، وتحديد موعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان: “بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس جوزاف عون، والاتصالات الدولية والعربية التي أجراها مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قررت الإدارة الأمريكية تكليف وزارة الخارجية الأمريكية بالقيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل”.

وأوضح البيان أنه جرى اتصال هاتفي هو الأول من نوعه بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى، حيث تم التوافق خلاله على عقد اجتماع الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية للبحث في إعلان وقف إطلاق النار وموعد بدء المفاوضات برعاية أمريكية.

وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً ميدانياً خطيراً جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة بيروت ومناطق الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير واسع في البنية التحتية والمناطق السكنية، وسط موجة نزوح هي الأكبر منذ سنوات.

وكانت المبادرة التي أطلقها عون ركزت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للأعمال القتالية واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية الدولية، لضمان سيادة لبنان وحماية أراضيه، في ظل انسداد الأفق السياسي وتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.