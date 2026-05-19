ألمانيا تدعم إشراك تركيا في سياسات الدفاع والصناعة الأوروبية

برلين-سانا
أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده إشراك تركيا في سياسات الدفاع والصناعة للاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن “فاديفول” قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب اجتماعهما في برلين: “نحن ندعم أخذ تركيا بعين الاعتبار، عند التفكير بتطوير أدوات سياسات الدفاع والصناعة التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك بصفتها حليفاً مهماً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشريكاً تجارياً مهماً للاتحاد الأوروبي.
وأشار فاديفول إلى أنه استمع من الرئيس رجب طيب أردوغان ومن فيدان، أن الحكومة التركية ما زالت ملتزمة بهدف العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وقال: “هذه إشارة جيدة، ومن وجهة نظر الحكومة الألمانية، فإن توسيع العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في القضايا ذات المصالح المشتركة، أمر مرغوب فيه”.
كما تطرق فاديفول إلى أهمية تحديث الاتحاد الجمركي، موضحاً أنه جرت مناقشة ما يمكن أن تقدمه تركيا من أجل توسيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال فاديفول: “إذا أرادت تركيا المضي نحو الاتحاد الأوروبي، فإنها ستجد في ألمانيا شريكاً موثوقاً، مضيفاً: “مع ذلك، فإن معايير كوبنهاغن، ستظل شرطاً أساسياً وملزماً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أن تركيا حصلت على صفة مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت مفاوضات العضوية في عام 2005، إلا أن هذا المسار يشهد جموداً منذ سنوات.