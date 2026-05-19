ألمانيا تدعم إشراك تركيا في سياسات الدفاع والصناعة الأوروبية

برلين-سانا‏

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده إشراك تركيا في سياسات ‏الدفاع والصناعة للاتحاد الأوروبي.‏

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن “فاديفول” قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان ‏فيدان عقب اجتماعهما في برلين: “نحن ندعم أخذ تركيا بعين الاعتبار، عند التفكير بتطوير أدوات سياسات ‏الدفاع والصناعة التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك بصفتها حليفاً مهماً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ‏وشريكاً تجارياً مهماً للاتحاد الأوروبي.‏

وأشار فاديفول إلى أنه استمع من الرئيس رجب طيب أردوغان ومن فيدان، أن الحكومة التركية ما زالت ‏ملتزمة بهدف العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وقال: “هذه إشارة جيدة، ومن وجهة نظر الحكومة ‏الألمانية، فإن توسيع العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في القضايا ذات المصالح ‏المشتركة، أمر مرغوب فيه”.‏

كما تطرق فاديفول إلى أهمية تحديث الاتحاد الجمركي، موضحاً أنه جرت مناقشة ما يمكن أن تقدمه تركيا ‏من أجل توسيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.‏

وقال فاديفول: “إذا أرادت تركيا المضي نحو الاتحاد الأوروبي، فإنها ستجد في ألمانيا شريكاً موثوقاً، ‏مضيفاً: “مع ذلك، فإن معايير كوبنهاغن، ستظل شرطاً أساسياً وملزماً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.‏

يشار إلى أن تركيا حصلت على صفة مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت ‏مفاوضات العضوية في عام 2005، إلا أن هذا المسار يشهد جموداً منذ سنوات.‏

