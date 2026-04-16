منظمة الصحة العالمية: 133 اعتداءً إسرائيلياً على القطاع الصحي في لبنان منذ الـ 2 من آذار

جنيف-سانا

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الخدمات الصحية في لبنان تعرّضت لـ 133 اعتداءً إسرائيلياً منذ بدء التصعيد في الثاني من آذار الماضي، ما تسبب بخسائر بشرية وأضرار واسعة في المرافق الطبية.

وأوضح غيبريسوس في بيان اليوم الخميس أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي في لبنان أدت إلى مقتل 88 شخصاً وإصابة 206 آخرين، مشيراً إلى تضرر 15 مستشفى و7 مراكز رعاية صحية، إضافة إلى إغلاق 5 مستشفيات و56 مركز رعاية نتيجة القصف المتواصل.

ولفت إلى أن مستشفى تبنين الحكومي، أحد أكثر المرافق ازدحاماً في جنوب لبنان، تعرّض لأضرار كبيرة جراء غارتين متتاليتين يومي الـ 12 والـ14 من نيسان، ما أسفر عن إصابة 11 من العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ ومعدات حيوية بينها أجهزة التنفس وشاشات المراقبة والنقالات، فضلاً عن تضرر الصيدلية والعيادات الخارجية.

وأشار غيبريسوس إلى أن وصول المساعدات الإنسانية يواجه قيوداً شديدة تعرقل دعم المرافق الصحية في المناطق المتضررة.

وشدد على ضرورة حماية المستشفيات والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام في جميع أنحاء لبنان، بما يتيح استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة دون تعريض مقدمي الرعاية أو متلقيها للخطر.

وتشهد الساحة اللبنانية تصعيداً واسعاً منذ أكثر من شهر، عقب استهداف ميليشيا “حزب الله” مواقع إسرائيلية، وردّ إسرائيل بشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة في الجنوب والبقاع،

ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

وازدادت الهجمات حدة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، وسط مزاعم إسرائيلية بأن الاتفاق لا يشمل لبنان.