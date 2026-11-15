إستونيا تعلن إحباط محاولة تخريب روسية استهدفت مصنعاً للمسيّرات



تالين-سانا



أعلنت إستونيا اليوم الأحد إحباط محاولة لإضرام حريق في مصنع للمسيّرات تابع لشركة دفاعية، مشيرة إلى إيقاف ثمانية أشخاص على خلفية الحادث.



وقال رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميخيل، عبر منصة “إكس”: إن الاستخبارات العسكرية الروسية، المعروفة باسم “جي آر يو”، أمرت بتنفيذ عملية تخريب استهدفت شركة “Threod Systems” مساء أمس السبت، موضحاً أن الإجراءات الأمنية المعززة وسرعة استجابة قوات الأمن حالت دون وقوع أضرار كبيرة.



واعتبر ميخيل أن الحادثة تأتي في سياق ما وصفه بالحرب الروسية متعددة الوسائل ضد أوروبا، والتي قال: إن هدفها “الحد من الدعم المقدم لأوكرانيا والضغوط المفروضة على روسيا”، مؤكداً أن بلاده لن تخضع للترهيب.



وتتخصص شركة “Threod Systems” في تصنيع طائرات الاستطلاع والمسيّرات الهجومية.



وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين روسيا ودول البلطيق، التي تضم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه هذه الدول لكييف.



وسبق للسلطات الإستونية أن أعلنت في آب الماضي توقيف مواطنين اثنين من لاتفيا للاشتباه بمحاولتهما إضرام النار في منشأة تابعة لشركة “Milrem” العاملة في قطاع التكنولوجيا الأمنية والدفاعية.