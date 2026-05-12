رئيسا الإمارات والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين بحثا أيضاً خلال الاتصال مجالات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك، لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وكان الرئيسان الإماراتي والأمريكي بحثا في الأول من الشهر الماضي، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وآثارها على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.