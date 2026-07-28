الزيدي: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول الشقيقة

بغداد-سانا

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اليوم الإثنين التزام الحكومة العراقية الثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصة “إكس”، أن الزيدي شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي أعمال تمس أمن الدول المجاورة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، في بيان نشر على منصة “إكس”، أن الزيدي وجه الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيان وزارة الدفاع السعودية حول استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، استناداً إلى المعلومات التي قدمها الجانب السعودي.

وأضاف النعمان، أن الحكومة العراقية تعمل على التحقق من الأدلة والمعلومات المتعلقة بالحادثة، مؤكداً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تورطها، وفقاً لما ستتوصل إليه نتائج التحقيقات.

وجدد النعمان التأكيد على أن العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية تستند إلى روابط أخوية راسخة وعميقة، وقيم الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية لن تسمح بأي محاولة للإضرار بهذه العلاقات أو المساس بها.

وأكد النعمان، أن الحكومة ستواصل العمل بحزم لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، إلى جانب الإسهام في الحفاظ على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.