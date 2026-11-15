نادي الأسير: 38 صحفياً وصحفية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا



وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 38 صحفياً وصحفية في سجونها، بينهم خمس صحفيات، وذلك عقب اعتقال صحفي من جنين اليوم الأحد.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن النادي قوله: إن صحفيين اثنين من قطاع غزة لا يزالان رهن الإخفاء القسري منذ السابع من تشرين الأول 2023 دون معلومات واضحة عن مصيرهما أو ظروف احتجازهما، مشيراً إلى أن استهداف الصحفيين يتواصل عبر الاعتقال والملاحقة واستخدام القضاء العسكري، في محاولة لتجريم العمل الصحفي.



وأوضح النادي أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون للانتهاكات التي تطال الأسرى الفلسطينيين، لافتاً إلى أن أكثر من 260 صحفياً وصحفية قتلوا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول عام 2023.



وكان النادي أكد في أيلول الماضي أن سياسات سلطات الاحتلال، تقيد قدرة الصحفيين والصحفيات على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان حقهم في ممارسة عملهم، والعمل على وقف سياسات الاعتقال والملاحقة والعزل التي تطالهم.