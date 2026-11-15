مصرع ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انقلاب حافلة في كولومبيا

بوغوتا-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، جراء انقلاب حافلة ركاب مساء أمس السبت على طريق سريع في جنوب غرب كولومبيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة الكولومبية قولها في بيان: “إن حافلة انطلقت من بلدة سان فيسنتي في مقاطعة كاكيتا جنوب البلاد باتجاه العاصمة بوغوتا، انقلبت على طريق غارزون-نيفا السريع، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح”.

وأوضحت الشرطة أن السلطات لا تزال تحقق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية ترجح أن السائق ربما غلبه النعاس لفترة وجيزة أثناء القيادة، ما أدى إلى وقوع الحادث في مقاطعة هويلا.

من جهته، شدد مدير قسم المرور والنقل في الشرطة الكولومبية، العقيد إدوين كوريا، على ضرورة حصول السائقين على قسط كافٍ من الراحة قبل الانطلاق في الرحلات، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تقدم المساعدة للمصابين، فيما تجمع أشخاص قرب الحافلة المنقلبة، قبل إزاحتها عن الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

ووفق بيانات مقاطعة هويلا، سجلت حوادث المرور في المقاطعة 367 وفاة خلال عام 2025، ما يعكس استمرار تحديات السلامة المرورية وضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والحد من الحوادث.