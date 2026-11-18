بروكسل-سانا

أكّد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الأربعاء، أن سوريا بعد تحريرها في الثامن من كانون الأول 2024 من نظام الأسد البائد، تخوض مرحلةً انتقالية حساسة مضى عليها قرابة العامين، وهي تعمل بمنهجية احترافية على بناء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية بالتعاون مع دول المنطقة والعالم، مشدداً على أنها أصبحت شريكاً أساسياً في مكافحة الإرهاب وأمن المنطقة.

وأضاف الشيباني خلال مشاركته في جلسة مغلقة ضمن منتدى شومان المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بعنوان “من النزاعات إلى الإرهاب: فهم الترابط الأمني المتغير”، أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن تقوم به أي دولة منفردة، فالأمن عملية جماعية تكاملية تقوم على الشراكة والعمل المشترك.

وشدّد وزير الخارجية والمغتربين، على أن سوريا تشكل حلقةً أساسيةً في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن تغيب عن هذه المنظومة، موضحاً أنها أصبحت بعد إسقاط النظام البائد عمقاً يدعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة، وتمتلك موقعاً مهمّاً جداً في الشرق المتوسط والمنطقة العربية.

سوريا شريك أساسي في مكافحة تنظيم داعش

وأشار الوزير الشيباني، إلى انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في نهاية عام 2025، وأنها أصبحت شريكاً أساسياً فيه، لافتاً إلى أن البلاد بدأت مرحلة حصر السلاح بعد 14 عاماً من الحرب، وأنها تمتلك اليوم جيشاً واحداً موحداً ومؤسسة أمنية واحدة وجهاز استخبارات موحداً، كما نجحت في توحيد الأراضي السورية وتجنب مخاطر التقسيم التي تتعرض لها الدول التي تكون على مشارف التغيير.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين في سياق متصل، أن داعش، بعد التحرير، اعتقد بوجود فرصة ذهبية لإعادة الظهور، لكنه لم ينجح، وأن الحرب معه اليوم حرب أمنية في الكواليس، ولا يسيطر على أي مناطق خارج سيطرة الدولة.

وشدّد الشيباني على أن التنظيمات الإرهابية ليست مجرد تنظيمات مسلحة، بل تتطلب استراتيجية شاملة تبدأ بالجانب المجتمعي والاقتصادي والفكري والمعنوي إلى جانب الأمني والعسكري، لافتاً إلى أن داعش تنظيم عالمي له ارتباطات في دول عدة وليس خطراً مرتبطاً بسوريا وحدها، وأن تجفيف منابع التجنيد يرتبط بتحسين الوضع الاقتصادي، ومعالجة الفقر والجهل، وتعزيز قدرات الدولة.

كما بيّن أن الحكومة السورية عملت على ملء الفراغ السياسي من خلال إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وتشكيل مجلس الشعب، وإعلان “الإعلان الدستوري” في مطلع عام 2025، مع ترسيخ سيادة القانون كمرجع أساسي لجميع السوريين.

وفي تقييمه لخطر داعش، قال الشيباني: إن التنظيم لا يزال قائماً ولا يمكن التقليل من خطره، وإن هزيمته مرتبطة باستقرار سوريا وإعادة إعمارها وقوة مؤسساتها، مشيراً إلى أن داعش حاول زعزعة الاستقرار بعد التحرير عبر البعدين، الطائفي والديني، لكن الدولة أحبطت هذه المحاولات.

وشدّد على أهمية تبادل المعلومات، وبناء القدرات والشراكات الإقليمية، مع الاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة أن تتسلم الدول الأوروبية والغربية والعربية عوائل منتسبي داعش من جنسياتها، لأن هؤلاء العوائل ليس لهم أي مخاطر أمنية، والمسؤولية مشتركة، ولا يجب إلقاء كل الثقل على الدولة السورية.

وحذّر الشيباني من أن التنظيم قد يتحول بسرعة إلى أشكال أخرى من الوجود العسكري أو الأمني أو العمليات في الخفاء، مؤكداً أن مواجهته تتطلب الانتباه إلى استخدامه للتطور السريع للذكاء الاصطناعي، وسهولة استخدام التقنيات الحديثة وسرعة وصول الرسائل والمعلومات، وأن ذلك يستدعي استراتيجيات لمكافحة استخدامه لهذه التقنيات والحصول على الجمهور بشكل موسع.

جهود مكافحة المخدرات

وفي سياق مكافحة المخدرات، قال الشيباني: إن الجهود الوطنية بالتعاون مع دول المنطقة أوقفت أكبر عملية تصدير للكبتاغون إلى دول الخليج وأوروبا، إذ تم إحباط عشرات المجموعات المنظمة والدولية، وأحبط ما يقارب 700 مليون حبة مخدر خلال العامين، إلى جانب إحباط أكثر من 50 هجوماً لداعش واعتقال نحو 500 من منتسبيه، بالتعاون مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

تحديات تواجه سوريا

وتطرّق الشيباني إلى التحديات التي تواجه سوريا، وفي مقدمتها التهديد الإسرائيلي المستمر، إذ تعرضت البلاد لأكثر من ألف غارة جوية بعد التحرير، واحتلت إسرائيل أراضي جديدة في الجنوب السوري وعلى الحدود، مع توغلات يومية ومحاولات اعتقال على الحدود.

وذكر في هذا المجال، أن سوريا ملتزمة بالوصول إلى تفاهم أمني مع إسرائيل وإعادة تفعيل اتفاقية 1974 لنشر قوات الأندوف، مبيّناً أن هذه التهديدات تقوّض قدرة سوريا على حفظ الأمن على باقي أراضيها.

كما أشار إلى التهديدات على الحدود مع لبنان من قبل ميليشا حزب الله ومجموعات التهريب، حيث أحبطت سوريا 55 عملية محاولة تهريب مخدرات بالتعاون مع دول المنطقة والخليج، وإلى معالجة ملف مخيم الهول بشكل منظم ومسؤول بعد أن ظل لعشر سنوات مناخاً ملائماً لتجنيد داعش، مؤكداً أن المخيم لم يكن من صنع الدولة السورية، لكنها تعاملت معه بمسؤولية.