الهجرة الدولية: نزوح 200 ألف شخص مع اشتداد القتال والفيضانات المدمرة ‏بالسودان

جنيف-سانا‏

حذّرت المنظمة الدولية للهجرة من أنّ نحو 200 ألف شخص اضطروا مؤخراً للنزوح ‏من ديارهم مع تصاعد الصراع في السودان و الأمطار الموسمية المدمرة، الأمر الذي ‏يزيد من الضغط على الوضع الإنساني المتردي.‏

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المديرة العامة للمنظمة ” إيمي بوب” قولها ‏للصحفيين: مع وجود 8.6 ملايين نازح داخليا بالفعل، وعدد كبير من الأشخاص ‏الذين يعبرون الحدود السودانية، فإن الوضع الإنساني كارثي ويزداد سوءاً بسبب ‏تصاعد الصراع والأمطار الموسمية، موضحة أن التأخير في سلاسل الإمداد ‏العالمية، ولا سيما عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز، يزيد من تعطل وصول ‏المساعدات الإنسانية والضغط على الاستجابة الهشة أصلاً.

وأضافت أنه لا يمكن تجاهل المؤشرات التحذيرية، ففي جميع أنحاء السودان، تفر ‏العائلات من العنف، وتفقد إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والرعاية الصحية، ‏وتواجه الآن أعباء إضافية تتمثل في الفيضانات المدمرة، ودون اتخاذ إجراءات ‏عاجلة لحماية المدنيين واستعادة الخدمات الأساسية، ستتفاقم المعاناة.‏

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وكان تصاعد حدة القتال والضربات على محول الكهرباء الرئيسي في مدينة الأُبيض ‏في شمال كردفان، أدى إلى انقطاعات مطولة للتيار الكهربائي، مما عطل ضخ ‏المياه والمرافق الصحية والاتصالات، وفي شمال دارفور تسببت الأمطار الغزيرة في ‏منطقة الطويلة بتدمير أو إلحاق أضرار بنحو 1350منزلاً الأسبوع الماضي، مما ‏أدى إلى نزوح أكثر من ألف عائلة.‏

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وشددت بوب على أن السودان يواجه “إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم” وأن ‏التأثير المشترك للصراع وتدمير البنية التحتية والفيضانات “يرهق آلاف العائلات إلى ‏أقصى حد”، وفيما أكدت التزام المنظمة بتقديم مساعدات منقذة للحياة، أشارت إلى ‏حاجة ماسة لدعم عاجل لاستدامة العمليات الإنسانية “قبل أن تتفاقم الأوضاع ‏أكثر”.‏

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ورغم هذه التحديات، قالت المنظمة الدولية: إنها توسع نطاق استجابتها، حيث قدمت ‌‏1750 طناً مترياًَ من الإمدادات الإنسانية خلال الأيام الثلاثة الماضية. ‏

ومع الانخفاض الحاد في تمويل التدخلات المتعلقة بالإيواء، دعت المنظمة إلى ‏تعزيز الدعم لضمان استمرار إيصال المساعدات إلى ملايين المتضررين في جميع ‏أنحاء السودان.‏

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وتتجه الأزمة الإنسانية في السودان نحو مستويات كارثية غير مسبوقة، مع دخول ‏الاشتباكات والمواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا “الدعم السريع” عامها الرابع، ‏وسط تحذيرات متصاعدة من خطر مجاعة واسعة تهدد حياة الملايين.‏