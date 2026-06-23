عون: التفاوض هو الخيار الأنسب لتحقيق مصالح لبنان

بيروت-سانا

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون التأكيد اليوم الثلاثاء، أن مسار التفاوض يمثل الخيار الأنسب لتحقيق مصالح لبنان الوطنية، مشدداً في الوقت نفسه على التمسك بالسيادة الكاملة، ورفض أي وجود للاحتلال أو الوصاية الخارجية.

واعتبر عون، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن التطورات التي شهدتها الأيام الماضية أثبتت صحة خيار اللجوء إلى التفاوض، بوصفه المسار المعتمد دولياً لتحقيق المصالح الوطنية، معرباً عن أمله في أن تفضي الجولة الجديدة من المباحثات مع إسرائيل إلى نتائج حاسمة تخدم مصلحة لبنان وشعبه.

وأكد عون أن الهدف الأساسي يتمثل في استعادة السيادة اللبنانية الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ومن دون استثناء.

يذكر أنه تجري اليوم جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية، حيث يتمسك لبنان منذ بدء جولات المحادثات بجملة مطالب، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغّلت إليها خلال الحرب الأخيرة.